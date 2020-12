FC Barcelona : "Der neue Henrik Larsson": Martin Braithwaite startet bei Barça durch

Martin Braithwaite (29) war schon abgeschrieben, wurde als Verkaufskandidat gehandelt. Plötzlich ist der Nottransfer eine ernsthafte Option. Manch einer sieht in dem Routinier bereits einen "neuen Henrik Larsson."

Martin Braithwaite is on fire. Der Däne, der nach der Verletzung von Ousmane Dembele im Februar 2020 per Nottransferregelung kam, aber bis vor wenigen Wochen kaum eine Rolle spielte, ist bei Barça plötzlich der Mann der Stunde.

In drei Startelfeinsätzen hat der Däne vier Tore erzielt. Auch dank Braithwaite hat Barça in der Champions League weiter eine weiße Weste, kommt auf eine Ausbeute von 15 von 15 möglichen Punkten. Braithwaite traf in drei Königsklassen-Aufritten dreimal, bereitete zudem zwei weitere Tore vor.

In den vergangenen Wochen wurde Braithwaite (Vertrag bis 2024) als Verkaufskandidat für die Winter-Transferperiode gehandelt. Nun könnte er eine Zukunft bei Barça haben.