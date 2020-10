FC Barcelona : "Der neue Messi?": Barça-Coach mahnt zu Geduld bei Ilias Akhomach

Ilias Akhomach (16, vertrag bis 2023) gilt als Riesen-Talent. Der Rechtsaußen wurde von Barça-Jugendboss Patrick Kluivert laut MUNDO DEPORTIVO in der Vergangenheit mit Lionel Messi verglichen. Im Sommer spielte er erstmals für die zweite Mannschaft, durfte gegen Cornellà ran.

Garcia Pimienta, Trainer der Zweitvertretung des FC Barcelona lobt den Youngster, will den Linksfuß aber nicht verheizen. "Er hat im letzten Spiel der Saisonvorbereitung mitgespielt und dabei gezeigt, dass er Gas gibt", erklärt Pimienta laut der Zeitung SPORT.

Und weiter: "Er ist frech, mutig, mit Qualität, aber er ist erst 16 Jahre alt. Wir haben sehr junge Leute und wir dürfen ihm noch keine Verantwortung aufladen." Ilias Akhomach habe jedoch einen guten Eindruck hinterlassen, das werde man berücksichtigen.

Barcelona B startet am kommenden Sonntag (18:00 Uhr) gegen Gimnàstic de Tarragona in die Saison - womöglich mit Ilias Akhomach im Kader. In der vergangenen Spielzeit hatte man den Aufstieg in die Segunda División in den Play-offs verpasst.