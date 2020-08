Borussia Dortmund : Der Stand im Poker um Jadon Sancho – und wer eine wichtige Rolle einnimmt

Eigentlich ist alles klar im Fall Jadon Sancho: Manchester United will den britischen Senkrechtstarter und der britische Senkrechtstarter will sich dem Rekordmeister anschließen. Noch besteht allerdings kein Kontakt mit Borussia Dortmund. Wiederum könnte ein Spielervermittler zum fundamentalen Element werden.

Während mittlerweile von einer Einigung zwischen Sancho und United berichtet wurde, gab es laut KICKER zwischen den verhandelnden Klubs, also Manchester und Borussia Dortmund, immer noch keinen Kontakt. Um die Sache zu beschleunigen soll Marco Lichtsteiner den Deal konkretisieren.

Was in der Causa Sancho hilfreich sein sollte: Lichtsteiner steht angeblich im engen Austausch zu Emeka Obasi, der Sanchos Interessen vertritt. In puncto Ablöse ändert das alles jedoch nichts. Der BVB beharrt weiterhin auf seiner Forderung von 120 Millionen Euro.

Laut SPORT BILD war United schon im Sommer vorigen Jahres mit einer 80-Millionen-Offerte für Sancho am Dortmunder Rheinlanddamm vorstellig geworden – der BVB wies das Angebot allerdings zurück. GOAL.COM schreibt derweil, dass sich United sogar aus den Verhandlungen zurückziehen könnte.