Paris Saint-Germain : "Der typisch brasilianische Weg": Juninho kritisiert Neymar

Dem ehemaligen brasilianischen Nationalspieler und heutigen Sportchef von Olympique Lyon, Juninho, ist das oft monetäre Verhalten seiner Landsleute ein Dorn im Auge. Als Beispiel führt er Neymar an.

Juninho kann nicht viel damit anfangen, welche Tipps junge Fußballer in Brasilien mit auf den Weg gegeben werden. "In Brasilien wird uns beigebracht, uns nur ums Geld zu kümmern, aber in Europa herrscht eine andere Mentalität", sagt der Südamerikaner im GUARDIAN.

Im Zuge dessen hatte er unbewusst einen Karriereplan erstellt, um zu einem der großen Verein in Brasilien zu wechseln und nicht allein zu spielen, um seiner Liebe Fußball nachzugehen. "Mir wurde beigebracht, zu dem Klub zu gehen, der mir am meisten zahlt", sagt Juninho. "Es ist der typische brasilianische Weg."

Als nicht unbedingt positives Beispiel nennt er seinen Landsmann Neymar, der im Sommer 2017 für die immer noch bestehende Weltrekordablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt war und an der Seine mit gut 37 Millionen Euro alimentiert wird.