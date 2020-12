FC Bayern : Deutliche Wahl: Robert Lewandowski ist Player of the Year 2020

Foto: CosminIftode / Shutterstock.com



Fussballeuropa Redaktion Mit dem Ballon d'Or kann sich Robert Lewandowski in diesem Jahr nicht krönen, der prestigeträchtige Preis wird wegen Corona nicht verliehen. Immerhin kann sich Lewy nun "Player of the Year 2020" nennen.

Das englische Fachblatt FOUR FOUR TWO hat bei 101 Experten aus 101 Ländern nachgefragt. Wer war der beste Spieler 2020?. Das Ergebnis fällt mehr als eindeutig aus: 87 gaben Robert Lewandowski ihre Stimme. Lewandowski könnte in der nächsten Woche eine weitere individuelle Auszeichnung einheimsen. Bei den The Best FIFA Football Awards 2020 am 17. Dezember geht er als Favorit ins Rennen um den Weltfußballer-Titel. Der Top-Torjäger des FC Bayern blickt mit dem Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League nicht nur mannschaftlich auf seine beste Saison zurück, auch individuell erreichte der Pole 2019/2020 bisher ungekannte Höhen.

