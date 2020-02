In Deutschland ist der Fußball weiter mit größtem Abstand die beliebteste Sportart. Aus diesem Grund fiebern an jedem Wochenende zahlreiche Fußballfans mit ihrem Lieblingsverein in der Bundesliga mit. In anderen Ländern hat der nationale Pokal zwar nicht unbedingt so ein hohes Ansehen, aber in Deutschland erfährt der DFB Pokal sowohl von den Vereinen als auch von den Zuschauern eine große Wertschätzung.

Schließlich wollen die teilnehmenden Mannschaften es nach Möglichkeit bis nach Berlin ins Endspiel schaffen. Auch auf die Sportwetter übt der Pokalwettbewerb mit guten Gewinnchancen schon lange eine hohe Anziehungskraft aus.

Rund um das Thema Sportwetten wächst die Anzahl der Anbieter aber immer weiter. Aus diesem Grund ist es auch interessant sich über neue Sportwettenanbieter für 2020 zu informieren. Schließlich kann es sich durchaus lohnen, bei einem guten neuen Buchmacher für die Registrierung einen attraktiven Willkommensbonus abzustauben.

Bei RB Leipzig will man auch durch die Installation von Julian Nagelsmann in dieser Spielzeit noch erfolgreicher werden. Das sah auch in der Hinrunde der Bundesliga über weite Strecken schon richtig gut aus. Schließlich gingen die Leipziger sogar als Herbstmeister in die Winterpause.