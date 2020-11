Deutscher Rekord-Nationaltorhüter : DFB-Rekord: Manuel Neuer schnappt sich Uralt-Bestmarke

An dem ehemaligen Schalker geht die Bestmarke nicht spurlos vorbei. "Da Sepp Maier auch ein guter Freund und ein Torwart-Kollege von mir ist, ist es eine große Ehre, mit so einer Legende gleichgezogen zu haben", erklärte der 34-Jährige.

Bei Sepp Maier herrscht keine schlechte Stimmung angesichts des baldigen Verlusts seines Ehrentitels. Es sei an der Zeit gewesen, erklärte der Weltmeister von 1974 noch vor der Partie gegenüber der DPA: "Es ist 41 Jahre her, dass ich die Marke aufgestellt habe. Daran sieht man, was das für eine großartige Leistung von mir war. Ich beglückwünsche Manuel Neuer."

Glückwünsche erhielt der Bayern-Schlussmann auch von seinem Trainer. Manuel Neuer sei ein "Glücksfall für den Fußball in Deutschland", stimmte Bundestrainer Jogi Löw ein Loblied an. Und weiter: "Rekord-Nationaltorhüter im Torhüterland Deutschland - das ist eine besondere Leistung."