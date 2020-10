FC Barcelona : Didier Deschamps: "Antoine Griezmann ist nicht glücklich bei Barça"

Während seiner Debütsaison musste Antoine Griezmann von vielen Seiten einstecken. Didier Deschamps spricht über den 120-Millionen-Mann des FC Barcelona – und lässt tief blicken.

"Ich bin davon überzeugt, dass er mit seiner derzeitigen Situation in Barcelona nicht glücklich ist", sagte Deschamps, der anfügte: "Ich glaube nicht, dass wenn er öffentlich etwas sagen würde, Ronald Koeman davon begeistert wäre."

Koeman lässt Griezmann auf dem rechten Flügel spielen. Eine Torerzielung oder -vorbereitung gelang dem Nationalspieler in den ersten drei Ligaspielen noch nicht. Deschamps kann Griezmanns Einsatzgebiet unterdessen nicht nachvollziehen.

"Ich will nicht darüber reden, was in den Klubs passiert, aber Griezmann ist derzeit auf dem rechten Flügel. Ich kann nicht verstehen, warum er nicht eine zentralere Rolle spielt", sagte Deschamps.

In der Länderspielpause hat Frankreich einen Triple-Test vor sich. Am Mittwochabend misst man sich mit der Ukraine, wenige Tage später kommt es zu den Aufeinandertreffen in der Nations League gegen Portugal und in Kroatien. Griezmann ist Teil des Aufgebots.