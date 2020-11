Manchester United : Didier Deschamps über Paul Pogba: "Er kann nicht glücklich sein"

Bei Manchester United wird einmal mehr nicht mit Kritik an Paul Pogba gespart. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps versucht, sich in die Lage des Mittelfeld-Stars zu versetzen – und kommt zu keinem positiven Urteil.

"Ich kenne Paul gut und er kennt die Gruppe gut", sagte Frankreichs Nationaltrainer. "Er befindet sich in einer Situation mit seinem Klub, in der er nicht glücklich sein kann, weder mit seiner Spielzeit noch mit seiner Einstellung."

Und weiter: "Er muss seinen Rhythmus finden. Das Spiel, das er im vergangenen Monat bestreiten musste, war gut und beständig. Auch wenn es ihm an Tempo mangelte. Wir können jedoch nicht sagen, dass er in dem, was er in seinem Klub tut, erfüllt ist."

Deschamps meint damit Pogbas Auftritt im Spitzenduell mit Europameister Portugal, das der United-Star über die volle Dauer bestritt. Gegen die Ukraine sowie Kroatien hatte Deschamps Pogba nur als Joker ins Spiel gebracht.