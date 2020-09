Cristiano Ronaldo und Co. : Die 5 erfolgreichsten Portugiesen der Premier League

Die Meisterschaft auf der Insel wurde 1992 neu organisiert. Seitdem existiert die Premier League. In der 28-jährigen Geschichte der Liga war Cristiano Ronaldo zweifelsohne einer der bisher größten Stars. Er ist der beste portugiesische Scorer der Ligageschichte. Welche anderen Portugiesen drückten der Premier League ihren Stempel auf? Wir haben die fünf besten Scorer zusammengestellt.

1. Cristiano Ronaldo (Manchester United)

196 Spiele in der Premier League absolvierte Cristiano Ronaldo für Manchester United zwischen 2003 und 2009. Dabei erzielte der fünffache Weltfußballer 84 Tore und lieferte 45 Vorlagen. Kein anderer der über 70 Portugiesen in der Premier-League-Geschichte kommt an diese Statistiken heran.