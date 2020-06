Zwei Superstars : Die Gemeinsamkeit von Lionel Messi und Ronaldo Nazario

Oscar Garcia spielte in der Saison 1996/97 gemeinsam mit Ronaldo Nazario für den FC Barcelona. Er schwärmt von der Schnelligkeit des einstigen Weltstars – und macht dadurch eine Parallele zu Lionel Messi aus.

In seinem Jahr beim FC Barcelona stellte Ronaldo Nazario den kompletten spanischen Fußball auf den Kopf. Überragende 47 Tore in 49 Pflichtspielen stehen noch heute in seiner Datenbank.

Mit dem Brasilianer in der Offensive holte Barça den Europapokal der Pokalsieger (heute Europa League), den spanischen Pokal und Superpokal.

Damals an Ronaldos Seite: Oscar Garcia, der sich im MARCA-Interview an die Explosivität des Brasilianers erinnert.