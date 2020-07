FC Bayern : Die große Problematik im Vertragspoker mit David Alaba

Am Mittwoch vergangener Woche soll es erstmals wieder zu einem Treffern zwischen den Vertretern von David Alaba und dem FC Bayern gekommen sein. Die Verhandlungsrunde ging allerdings ohne Ergebnis wieder ihrer Wege.

Die Beratungen bezüglich der vom FC Bayern avisierten Vertragsverlängerung mit David Alaba gestalten sich nach wie vor ergebnisoffen. Wie die SPORT BILD berichtet, sind die involvierten Parteien am vergangenen Mittwoch ohne neue Erkenntnisse aus der Unterredung gegangen.

Beide Seiten seien allerdings weiter an einer Vertragsverlängerung gelegen, der FCB will aber wie schon in der Causa Manuel Neuer beständig bleiben und nicht über seine finanziellen Grenzen treten.

Paris Saint-Germain, Inter Mailand, der FC Chelsea und Manchester City sollen Interesse an Alaba signalisieren.

Der 28-Jährige soll sich aber – wenn überhaupt – lieber nach Spanien verabschieden wollen. In LaLiga kommen als Abnehmer nur Real Madrid und der FC Barcelona infrage.