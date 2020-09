FC Barcelona : Die Lionel Messi Bombe: Barça weiß schon länger Bescheid

Am Dienstag hat sich Lionel Messi an den FC Barcelona gewandt um mitzuteilen, die Zusammenarbeit in den nächsten Wochen beenden zu wollen. Die Verantwortlichen sollen aber schon länger über den Wechselwunsch in Kenntnis gestanden haben.

Die Schockstarre der Fans vom FC Barcelona hält immer noch an. Am Dienstag vergangener Woche drang an die Öffentlichkeit, dass ihr Superstar Lionel Messi per Einschreiben seinen Wechselwunsch an die Vereinsführung übermittelt hat.

In der obersten Barça-Etage war die Verwunderung über Messis Vorgehen offenbar nicht allzu groß. Der MARCA zufolge waren die Verantwortlichen bereits seit Juli in die Zukunftspläne des Argentiniers eingeweiht.

Messis Anwälte haben die Klubführung bereits um ein Gespräch gebeten, um die Modalitäten eines Wechsels auszuloten. Der 33-Jährige wolle im Guten auseinander gehen, sollen La Pulgas Vertreter klargestellt haben.

Letztendlich scheinen die Parteien aber dann doch im Unfrieden auseinanderzugehen. Der spanischen Presse war zu entnehmen, dass Messi am Sonntag nicht zu den vom Verein angeordneten Corona-Tests erschienen war. Er sieht nicht danach aus, als würde man den Argentinier noch mal in Barça-Garderobe zu Gesicht bekommen.