Liverpool : "Die Preise werden steigen": Abwehr-Notstand beim FC Liverpool

Der FC Liverpool hat zahlreiche Verletzte in der Defensivabteilung zu beklagen. Im Januar muss aller Voraussicht nach externer Ersatz her. Auf ein Schnäppchen in der Januar-Transferperiode darf der Englische Meister aber wohl nicht hoffen.

Für den FC Liverpool kommt es derzeit knüppeldick. Nach Virgil van Dijk (Kreuzbandriss) und Fabinho (Oberschenkel) fällt in Joe Gomez ein dritter Hochkaräter für die Innenverteidigung aus. Der Nationalverteidiger verletzte sich im Training bei den Three Lions.

Am Donnerstagmorgen wurde er erfolgreich am Knie operiert. Wie Liverpool mitteilt, steht eine lange Pause für das Eigengewächs an. Gomez werde einen "erheblichen Teil" der restlichen Saison verpassen, so die Reds.

Jürgen Klopp (53) gehen die Optionen aus. Neben dem verletzungsanfälligen Ex-Schalker Joel Matip stehen noch die unerfahrenen Nathaniel Phillips und Rhys Williams zur Verfügung. Die Hoffnungen ruhen auf einer baldigen Rückkehr von Fabinho.