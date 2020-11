Premier League : Die Story, wie Marcelo Bielsa Trainer von Leeds United wurde

Nach 16 Jahren führte Marcelo Bielsa Leeds United endlich wieder in die Premier League. Klubbesitzer Andrea Radrizzani hatte 2018 erst gar nicht wirklich daran geglaubt, Bielsa von einem Engagement an der Elland Road überzeugen zu können. Es ging aber ganz schnell, und auf des Trainers übliche Art.

"Es war eine schwierige Saison gewesen, deshalb wollte ich einen Anführer haben, einen charismatischen Trainer, der die Dynamik verändern konnte. Victor sagte: 'Ich glaube, Marcelo Bielsa wäre unglaublich, aber es ist unmöglich.' Und wenn jemand sagt, dass etwas unmöglich ist, dann will ich es erst recht. Also sagte ich: "Ruf ihn jetzt an", erzählt Radrizzani bei BEIN SPORTS.

Im Anschluss daran sind die Leeds-Obersten nach Buenos Aires geflogen, um ein persönliches Gespräch mit Bielsa zu führen. Der detailversessene Bielsa überraschte die Manager des damals noch englischen Zweitligisten ein zweites Mal.

Zehn Stunden habe man gemeinsam in einem Raum verbracht. Bielsa hatte bereits Ideen vorgetragen, was auf dem Trainingsplatz zu tun sei und was er ändern würde. Nach einem Jahr Tätigkeit brachte Bielsa den Klub von der Elland Road zurück in die Premier League, wo er nach sieben Spieltagen Platz 12 belegt.