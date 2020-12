Atletico Madrid : Diego Costa, Luis Suarez und Joao Felix zusammen? Diego Simeone will noch abwarten

Wer es mit Atletico Madrid hält, muss sich bezüglich Spiele, die mit Luis Suarez, Diego Costa und Joao Felix gleichzeitig auf dem Platz angetreten werden, noch etwas in Geduld üben.

Diego Costa fiel in dieser Saison bereits zweimal längere Zeit aus. Am Wochenende gegen Elche (3:1) gab er eingewechselt sein Comeback – und traf per Elfmeter. Gleiches Bild ergibt sich bei Suarez, der mit dem Coronavirus erkrankte und zwischenzeitlich nur individuell trainieren konnte.

Einzug Supertalent Felix stand bis dato in jedem Pflichtspiel auf dem Platz und kommt daher bereits auf über 1.300 Spielminuten. Gegen La Real musste er allerdings angeschlagen pausieren. Zusammen beteiligte sich das Offensiv-Trio Suarez/Joao Felix/Costa übriges an 21 Toren direkt.