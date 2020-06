Napoli-Legenden unter sich : Diego Maradona schickt Dries Mertens eine Botschaft

Dries Mertens ist seit seinem Treffer im Halbfinal-Rückspiel der Coppa gegen Inter Mailand der alleinige Rekordtorschütze des SSC Neapel.

122 Buden hat der Belgier im Trikot der Partenopei erzielt. Damit liegt er vor Marek Hamsik (121) und Diego Maradona (115) und trägt sich in die Vereinsgeschichte ein.

Diego Maradona hat sich nun per Videobotschaft bei Mertens gemeldet. "Hi Dries, mein Freund! Ich bin stolz auf dich, dass du meinen Rekord gebrochen hast, denn so wird Napoli jeden Tag besser", erklärte El Diego mit einem Mertens-Trikot in den Händen auf INSTAGRAM.