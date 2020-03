Teure Neuzugänge : 185 Millionen Ablöse: 3 neue Stars, die total floppten

Jedes Jahr werden in den großen Ligen Europas Abermillionen für neue Spieler ausgegeben. So auch im vergangenen Sommer. Doch eine hohe Ablöse heißt noch lange nicht, dass der Neuzugang auch einschlägt. Wir werfen einen Blick auf drei teure Stars, die bisher noch kein Bein auf den Boden bekommen.

Spaniens Sportgazetten bezeichneten den Serben bereits als schlechtesten Offensiv-Neuzugang von Real Madrid in diesem Jahrtausend. Im Clasico gegen Barça fehlte er im Kader, musste seinen Platz als Joker Mariano Diaz überlassen, der nach seiner Einwechslung prompt traf.

Die traurige Bilanz: Zwei Tore in 24 Spielen für den Spanischen Rekordmeister, im Schnitt braucht er 385 Spielminuten für einen Treffer.

Luka Jovic kommt bei Real Madrid einfach nicht in Tritt. Schoss der 60 Millionen Euro teure Mittelstürmer in der vergangenen Saison im Trikot von Eintracht Frankfurt noch alles kurz und klein (17 Bundesliga-Tore), ist er bei den Königlichen ein Schatten seiner selbst.

Tanguy Ndombele (23, Tottenham, 60 Mio. Ablöse)

Groß war der Jubel, als Tottenham im vergangenen Sommer den Zuschlag im Transferrennen um Tanguy Ndombele bekam. Der französische Nationalspieler hatte sich mit starken Leistungen bei Olympique Lyon bei Top-Klubs wie Real Madrid auf die Liste gespielt.

Spurs-Boss Daniel Levy bekam für 60 Millionen Euro Ablöse den Zuschlag. Die Freude über den Deal ist aber verstummt. Mit Ndombele ging es nach einem guten Einstand gegen Aston Villa stetig bergab.

Jetzt der Tiefpunkt: Jose Mourinho zählt seinen eigenen Spieler an. "Tanguy hatte genug Zeit, um auf ein anderes Level zu kommen. Ich weiß, die Premier League ist schwierig, viele Spieler brauchen lange, um sich anzupassen. Aber ein Spieler mit seinem Potential, seiner Verantwortung muss uns mehr geben", schimpfte The Special One über den Rekord-Neuzugang der Vereinsgeschichte.