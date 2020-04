Jordan Henderson verrät : Diese Eigenschaft festigte Jürgen Klopp beim FC Liverpool

Jordan Henderson berichtet in einem Interview, dass Jürgen Klopp seit seinem Amtsantritt beim FC Liverpool die Mannschaft vor allem auf mentaler Ebene nach vorne brachte.

Jürgen Klopp implementierte seit seinem ersten Tag die Haltung, sich nie geschlagen zu geben, in den Köpfen seiner Mannschaft. Mit Erfolg, wie Jordan Henderson bei SKY SPORTS NEWS zu erzählen weiß.

"Diese Art von Mentalität und diese Widerstandsfähigkeit in uns, insbesondere in dieser Saison, waren in Bezug auf die Spiele, die wir gewonnen haben, enorm", ist Henderson von Klopps Fähigkeiten zur Motivation beeindruckt.

Henderson hatte das Gefühl, dass jener Faktor Klopp von Beginn weg mit einer der wichtigsten war. "Als er zum ersten Mal hier war, kann ich mich daran erinnern, dass er davon gesprochen hat, niemals damit aufzuhören oder die eigene Mentalität innerhalb eines Spiels zu ändern", sagt Henderson.