Borussia Dortmund : Diese Ziele setzt sich BVB-Newcomer Jude Bellingham

Mit über 26 Millionen Euro Ablöse ist Jude Bellingham der bisher teuerste Neueinkauf von Borussia Dortmund. Der Investitionsbetrag zeigt, dass der BVB in Zukunft große Stücke auf den englischen Senkrechtstarter setzt. In einem Interview erläutert der Schlaks seine Zielsetzungen.

"Ich möchte weitere Schritte in meiner Entwicklung machen. Dazu gehört, dass ich möglichst oft spielen und mich auf dem höheren Niveau der Bundesliga und Champions League beweisen kann", sagt der Youngster in der SPORT BILD.

Bellingham hinterlässt bisher einen blendenden Eindruck – unter anderem bei seinem neuen Trainer Lucien Favre: "Es ist wichtig, dass wir Mittelfeldspieler haben, die das Spiel beschleunigen können, die ins Dribbling gehen und den letzten Pass spielen. Jude spürt, wann er seine Position verlassen und nach vorne gehen muss. Das ist wichtig."

Aidy Boothroyd hatte Bellingham zum ersten Mal in den Kader der englischen U21 berufen. Damit übersprang Dortmunds Neuer gleich zwei Altersstufen. Bei den jungen Three Lions hat Bellingham die Möglichkeit, in den EM-Qualifikationsspielen im Kosovo und in Österreich weiteres Selbstvertrauen zu tanken.

Die englische Presse hat Bellingham längst ihren Stempel aufgedrückt und stellt Vergleiche mit den ehemaligen englischen Superstars Frank Lampard und Steven Gerrard an. Unter Druck setzen will sich Favres neuer Lieblingsschüler allerdings nicht.

"Druck machst du dir selbst, wenn du dich nicht gut genug vorbereitest und dir Selbstvertrauen fehlt", sagt Bellingham und drückt nach: "Deshalb versuche ich immer, gut vorbereitet und selbstbewusst zu sein, um die Ziele, die ich mir stecke, zu erreichen."