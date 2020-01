Bei Paris Saint-Germain spielt Kylian Mbappe Seite an Seite mit Superstar Neymar. Doch der Brasilianer ist es nicht, der den Weltmeister von 2018 am meisten beeindruckt.

Zweieinhalb Jahre spielt Kylian Mbappe inzwischen für Paris Saint-Germain. Imponiert hat ihn nach seinem Wechsel an die Seine vor allen Dingen Teamkollege Marco Verratti.

"Marco ist ein Phänomen. Das ist für alle hier offensichtlich. Er ist der Spieler, der mich am meisten beeindruckt hat, seit ich zu PSG gekommen bin", stimmt Mbappe in der GAZZETTA DELLO SPORT ein Loblied auf seinen italienischen Mitspieler an.

"Er ist sehr stark, und für mich ist es ein unglaubliches Glück, ihn in meiner Mannschaft zu haben."

Bevor Thomas Tuchel bei PSG anheuerte, stand Verratti vor dem Abgang aus Paris. Barcelona wollte den Italiener verpflichten. Doch PSG schob einen Riegel vor einen Wechsel.