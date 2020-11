Unterredung mit Klopp : Dieses Gespräch brachte Robert Lewandowski nach vorne

Als Robert Lewandowski als junger polnischer Fußballer bei Borussia Dortmund anheuerte, war vieles neu für ihn. Ein Gespräch mit dem damaligen Trainer Jürgen Klopp brachte den heutigen Weltstar in die richtige Spur.

Im Alter von 21 Jahren hatte sich Robert Lewandowski im Sommer 2010 Borussia Dortmund angeschlossen. Fernab der Heimat war die Anfangszeit für den Polen nicht immer einfach, was sich auch in seinen sportlichen Darbietungen niederschlug. Die Wende brachte ein Gespräch mit Jürgen Klopp.

Der damalige BVB-Trainer nahm sich Lewandowski nach dem 0:3 in der Champions League bei Olympique Marseille auf die Seite. Fast zwei Stunden hatten sich die beiden unterhalten, erinnert sich Lewandowski im Interview mit SPOX und GOAL. "Ich habe ihm gesagt, was ich auf dem Herzen hatte – und er hat mir erklärt, was er von mir erwartet."

Zwischen 2010 und 2014 erzielte Lewandowski im schwarz-gelben Tenü in 187 Spielen stolze 103 Tore (42 Vorlagen). Nach dem Gespräch mit Klopp habe "alles besser" funktioniert, wie der heute 32-Jährige berichtet. "Ich habe dieses Gespräch gebraucht."