FC Barcelona : Dieses Gespräch überzeugte Philippe Coutinho von der Barça-Rückkehr

Über viele Wochen hinweg hatten sich Gerüchte gehalten, nach denen Philippe Coutinho den FC Barcelona verlassen könnte. Berater Kia Joorabchian wurde zigfach zur Situation seines Klienten und dem angeblichen Interesse aus der Premier League befragt.

Coutinho blieb allerdings in Barcelona, was dort im Nachgang niemand bereuen dürfte. Der 28-Jährige blüht nach langer Durststrecke und der durchwachsenen Ausleihe zum FC Bayern endlich auf. Fünf Torbeteiligungen in neun Pflichtspielen zählt Coutinho in den ersten Wochen der neuen Saison.