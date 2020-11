Tottenham : Dimitar Berbatov: "Fans beschweren sich jetzt nicht mehr über Mourinho"

"Ich habe seine Verpflichtung vor einem Jahr begrüßt und unterstützt. Viele Fans waren über seine Ankunft allerdings unglücklich. Ich wette, sie beschweren sich jetzt nicht mehr", erklärte der ehemalige Tottenham-Angreifer (2008 bis 2012) gegenüber BETFAIR.

Berbatov, der unter anderem auch für Manchester United und Bayer Leverkusen stürmte, weiter: "Die Position der Spurs in der Liga zeigt, dass Mourinho den Verein in die richtige Richtung lenkt. Und sie spielen auch nicht nur defensiven Fußball, man muss sich nur anschauen, in welch brillanter Form Heung-Min Son derzeit spielt."