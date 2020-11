Liverpool : Diogo Jota verrät: Welcher Liverpool-Star ihm eine große Hilfe war

Siben Tore in acht Spielen: Diogo Jota (23) ist nach seinem Wechsel von den Wolverhampton Wanderers zum FC Liverpool durchgestartet wie selten ein Neuzugang zuvor. Dass sich der 45-Mio-Mann an der Anfield Road so schnell zurechtgefunden hat, könnte auch an Jordan Henderson liegen.