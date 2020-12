FC Everton : Davide Ancelotti vergleicht Dominic Calvert-Lewin mit Cristiano Ronaldo

So richtig auf dem Schirm hatte der europäische Fußballkenner Dominic Calvert-Lewin vor dieser Saison nicht wirklich. Für den FC Everton erzielte er allerdings in den ersten Wochen starke elf Tore, was zur Steigerung seiner internationalen Popularität beitrug.

Davide Ancelotti wartet nun mit einem spektakulären Vergleich auf. "Die besondere Fähigkeit, die er hat, die alle großen Talente haben, ist, dass er seinen Körper sehr gut kennt. Er kennt seine Gefühle sehr gut und das ist nicht so üblich", sagt Evertons Co-Trainer bei TALKSPORT, und fügt an: "Cristiano Ronaldo war zum Beispiel ebenfalls so ein Spieler. Er war in der Lage, seinen Körper zu verstehen."