Manchester United : Donny van de Beek versichert: Kein Frust wegen Joker-Rolle bei United

"Überhaupt nicht, nein", antwortete van de Beek auf die Frage, ob er angesichts seiner überschaubaren Einsatzzeit unter Coach Ole Gunnar Solskjaer frustriert sei: "Ich habe arbeite jeden Tag hart und bin geduldig. Ich weiß, dass ich der Mannschaft viel geben und ihr helfen kann."

Gegen Southampton (3:1) stand der Neuzugang (kam für 39 Millionen Euro plus Boni von Ajax Amsterdam) erstmals in der Premier League in der Startelf. Gegen Paris Saint-Germain am fünften Spieltag der Champions-League-Gruppenphase (1:3) hütete er wieder die Ersatzbank, kam erst elf Minuten vor Spielende in die Partie.