Manchester United : Donny van de Beek: Zwei Legenden üben Kritik - so reagiert Solskjaer

Donny van de Beek (23) saß beim torlosen Unentschieden zwischen United und dem FC Chelsea einmal mehr auf der Ersatzbank. Seit seinem 39 Millionen Euro schweren Wechsel von Ajax Amsterdam ins Old Trafford durfte er für Manchester United in der Premier League erst in 60 Spielminuten aufs Feld.

Ole Gunnar Solskjaer macht dem niederländischen Nationalspieler nun allerdings Mut. "Er wird seine Spiele bekommen. Da muss man sich keine Sorgen machen", erklärte der Norweger im Nachklapp des Spitzenspiels.

Gegen Chelsea bildeten Scott McTominay (23) und Fred (27) die Doppel-6 hinter dem gesetzten Spielmacher Bruno Fernandes. In der zweiten Halbzeit kam Paul Pogba (27) in die Partie.