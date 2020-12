Juventus Turin : Douglas Costa: Berater macht wenig Hoffnung auf Bayern-Verbleib

Im Umfeld des FC Bayern war die Skepsis groß, als erstmals Gerüchte um eine Rückkehr von Douglas Costa aufkamen. Die Skeptiker sollten Recht behalten. Aufgrund der sportlich durchwachsen verlaufenen Renaissance fehlt Costas Berater der Glauben an eine langfristige Zusammenarbeit.

Erst fünfmal überhaupt wurde Douglas Costa ein Mandat in der Startelf zugesprochen. In der Flügelstürmer-Hackordnung des FC Bayern steht der im Sommer überraschend zurückgekehrte Brasilianer lediglich an Position vier.

"Es erscheint schwierig", beschreibt Berater Giovanni Branchini gegenüber dem Portal TUTTOMERCATOWEB die Chancen auf einen längerfristigen Verbleib seines Klienten. Costa ist lediglich bis zum Saisonende von Juventus Turin ausgeliehen – ohne Kaufoption.

"Ich möchte kein Wahrsager sein, denn im Sport braucht es sehr wenig, damit sich ein Trend ändert. Er hat Qualität, spielte aber zuletzt nicht regelmäßig", erläutert Branchini. Während Costa in der Champions League zweimal in der Startelf stand, spielte er in den letzten vier Bundesliga-Spielen gerade mal acht Minuten.