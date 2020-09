FC Barcelona : Drama um Lionel Messi: Jetzt spricht sein Cousin

Der Ehezoff zwischen dem FC Barcelona und Lionel Messi nimmt immer groteskere Züge an. In Spanien gibt unterdessen der Cousin des Superstars eine Wortmeldung ab.

Der Bruch zwischen dem FC Barcelona und Lionel Messi ist offenbar nicht mehr zu kitten. Die, die es mit den Blaugrana halten, waren schwer getroffen davon, dass der Superstar seinen Herzensklub in diesem Sommer offensichtlich mit aller Gewalt verlassen möchte.

Messis Cousin Maxi Biancucchi war offenbar nicht in die Pläne eingeweiht. Der 35-Jährige äußert bei RADIO CONTINENTAL, dass er nie damit gerechnet habe, dass es einmal soweit kommen würde.

"Leo muss einen Ort finden, an dem er glücklich sein kann. Er geht, weil er nicht glücklich ist und eine neue Herausforderung sucht. Das ist sein gutes Recht", sagt Biancucchi, selbst Fußballer und in seiner Berufung viel in Südamerika herumgekommen.