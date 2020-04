FC Barcelona : Drei Trainer, die Jordi Alba vorangebracht haben

Während einer Online-Veranstaltung mit dem Schauspieler Enrique Arce wurde Jordi Alba nach den Trainern befragt, die ihm in seiner Karriere das Meiste mit auf dem Weg gegeben haben. Dem Linksverteidiger des FC Barcelona kamen gleich drei in den Sinn.

"Tito Vilanova, möge er in Frieden ruhen, Luis Enrique und Unai Emery", zählte Alba auf. Die Wahrheit über Enrique und Emery sei, dass beide keine ruhigen Jungs seien. "Die Spieler glauben all dem, was sie sagen", so Alba.

Unter Vilanova trainierte und spielte Alba lediglich ein Jahr. Vilanova habe ihn dennoch sehr geprägt, äußert Alba.