Champions-League-Dribblings : Neymar auf einer Stufe mit Lionel Messi

In letzter Sekunde schaffte Paris Saint-Germain gegen Atalanta Bergamo den Turnaround und qualifizierte sich für das Halbfinale der Champions League. Neymar überzeugte am Mittwochabend mit einer starken Leistung, und dribbelte sich auf eine Stufe mit Lionel Messi.

Neymar trug sich beim späten 2:1-Erfolg von Paris Saint-Germain über Atalanta Bergamo zwar nicht in die Torschützenliste ein. Der Superstar wurde im Nachklapp trotz alledem zum Man of the Match ernannt.

Dem nicht genug, ragte Neymar mit 16 erfolgreichen Dribblings heraus. Das geht aus einer Erhebung des Statistik-Dienstleisters OPTA hervor. Der Brasilianer erreichte somit denselben Wert, den Lionel Messi im April 2008 gegen Manchester United erzielt hatte.

Laut OPTA ist Neymar der erste Spieler seit zwölf Jahren, der in dieser Hinsicht mit Messi gleichzieht. Am Dienstag (21 Uhr) trifft PSG im Halbfinale auf den deutschen Teilnehmer RB Leipzig.

"Das ist unter den drei größten Spielen meiner Karriere, die wir gedreht haben. Ich mag solche entscheidenden Spiele. Das Einzige, was fehlte, waren die Fans, ein volles Stadion, da würden die Emotionen noch größer sein", sagte Neymar nach seiner Leistung gegen Atalanta.