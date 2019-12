"Komm zu uns, spiele sechs Monate in der Serie C. Nächstes Jahr spielen wir in der Serie B und in zwei Jahren sind wir in der Serie A."

Ibrahimovics Reaktion ist derweil nicht bekannt. Der 38-Jährige ist nach seinem Vertragsende am 31.12.2019 bei LA Galaxy in der Januar-Transferperiode ablösefrei zu haben.

Wahrscheinlich ist eine Rückkehr nach Italien, die Serie C genügt aber wohl nicht seinen Ansprüchen.

» Wer bekommt Zlatan? Ein Kandidat ist aus dem Rennen

» Mario Balotelli will Brescia Calcio retten - und zur EM fahren

» Check unsere App, oder folge uns auf Instagram, Facebook und YouTube!