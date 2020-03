Europa League : Duell gegen Inter: Getafe-Präsident verweigert Einreise nach Italien



Andre Oechsner

Allein in der Lombardei sind in den vergangenen 24 Stunden 76 Menschen am Coronavirus gestorben. Beim FC Getafe, der am Donnerstag zum Hinspiel des Achtelfinals der Europa League bei Inter Mailand gastiert, haben die aktuellen Geschehnisse zu einer gravierenden Entscheidung geführt: die Spanier verweigern die Einreise.