Champions League : Duell mit Leo Messi: Alphonso Davies trifft auf seinen Jugendheld

Im Viertelfinale der Champions League zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern kommt es zu zahlreichen Top-Duellen. Eines davon ist Alphonso Davies gegen Lionel Messi. Der Münchner Linksverteidiger trifft am Freitagabend auf das Idol seiner Kindheit.

Wenn Alphonso Davies am Freitagabend den Rasen betritt, wird er wohl ganz besonders nervös sein. "Ich habe ihn früher immer genau beobachtet und jetzt darf ich gegen ihn verteidigen", schwärmt der Verteidiger des FC Bayern auf der UEFA-Homepage von Lionel Messi.

In der Runde der letzten Acht tritt der deutsche Rekordmeister am Freitagabend gegen den FC Barcelona an. "Es wird eine ganz besondere Erfahrung", blickt Davies auf das Duell gegen seinen fußballerischen Säulenheiligen voraus.

Er sagt weiter: "Ich muss aber einfach mein Spiel abrufen und hoffentlich kann ich mich gegen ihn behaupten. Wir wissen natürlich, was für ein herausragender Spieler er ist. Man kann nicht mehr tun, als sein Bestes zu geben."