Kylian Mbappe musste sich in der vergangenen Saison Lionel Messi geschlagen geben. Der Barça-Superstar gewann den Goldenen Schuh. Mbappe enthüllt nun ein Insidergespräch mit seinem Nationalmannschaftskollegen Ousmane Dembele.

Kylian Mbappe (21) lieferte sich in der vergangenen Saison ein Wettschießen mit Lionel Messi im Kampf um den Goldenen Schuh.

Leo Messi hatte am Ende die Nase vorne, seine 36 Treffer (72 Punkte) in der Primera Division bedeuteten den Sieg beim Golden Shoe, während Mbappe auf 33 Treffer (66 Punkte) in der Ligue 1 kam.

Kylian Mbappe hat sich nun über das Wettrennen mit dem Weltfußballer geäußert - und Insidergespräche mit seinem Landsmann Ousmane Dembele vom FC Barcelona verraten.

"Ich habe versucht, mich selbst zu übertreffen. Ich habe gesehen, dass ich vielleicht diesen Titel als bester Torschütze in Europa holen könnte", blickt der Weltmeister bei FRANCE FOOTBALL zurück.