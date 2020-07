Juventus Turin : Dybala und Co.: Juve-Manager Paratici macht einige Klarstellungen

Fabio Paratici sieht sich als Sportdirektor von Juventus Turin wieder und wieder mit teils spektakulären Gerüchten konfrontiert. Einige davon hat er am Montagabend aus der Welt geschaffen.

Im Rahmen des am Ende 2:1 gewonnen Heimspiels gegen Lazio Rom gab Fabio Paratici Auskunft über Spekulationen, die seinen Klub in den letzten Monaten berührten. Klarheit dürfte nun bei Maurizio Sarri, Cristiano Ronaldo und Paulo Dybala herrschen.

Sarri stand insbesondere in der Kritik, weil er Stand seines Amtsantritts im Sommer vorigen Jahres noch keinen Titel geholt hat. "Das Trainerthema ist nur in den Medien präsent. Ich bin seit zehn Jahren hier und wir sind nahezu ununterbrochen an der Tabellenspitze", sagte Paratici bei SKY SPORT ITALIA.

Und weiter: "Über fünf Jahre haben wir mit Max Allegri Trophäen gewonnen, aber jedes Mal gab es nach einem Unentschieden - auch nach einem Sieg - ein internes Wiedersehen. Ohne Zweifel wird Sarri in der nächsten Saison der Trainer von Juventus sein."