Lizarazu rät zu Wechsel : "Echtes Problem": Frankreich-Legende sorgt sich um Antoine Griezmann

Die Diskussionen um Antoine Griezmann halten an. Im Umfeld des Topklubs hatte man sich erhofft, dass der Star-Neuzugang unter dem neuen Trainer Ronald Koeman endlich den Durchbruch schafft. Denkste.

Bei TELEFOOT lässt Bixente Lizarazu nichts auf Griezmann kommen: "Er ist großartig! Er ist ein sehr, sehr guter Spieler und wenn er für Frankreich spielt, ist er fantastisch. Bei Barcelona ist er das allerdings überhaupt nicht."

In der Champions League gegen Ferencvaros Budapest beließ Koeman den Angreifer über die gesamte Spieldauer draußen, im Clasico gegen Real Madrid am vorigen Wochenende kam Griezmann lediglich für die letzten Minuten in die Partie.