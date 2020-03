Real Madrid : Eden Hazard: Corona durchkreuzt seine Pläne

Eden Hazard muss sich die Fortsetzung seiner Reha in der belgischen Heimat abschminken und in Madrid bleiben. Der Grund: Die Corona-Epidemie.

Eden Hazard wurde Anfang März in den USA von einem Experten am Knöchel operiert. In der vergangenen Woche kehrte er nach Madrid zurück.

Eigentlich war vorgesehen, dass der belgische Nationalspieler den nächsten Teil seiner Reha in der Heimat absolviert, doch gemäß MUNDO DEPORTIVO muss Hazard wegen der Corona-Krise nun in Spanien bleiben.

Der Kader der Königlichen befindet sich derzeit in Quarantäne, nachdem ein Mitglied der Basketballmannschaft von Real Madrid positiv auf das Virus getestet wurde.

» Mehr Real-News gibt es in unserer App! Jetzt laden!