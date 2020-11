Real Madrid : Eden Hazard kann es noch - Traumtor macht Hoffnung auf mehr

Eden Hazard kann es noch. Der 160-Mio-Neuzugang aus dem Sommer 2019 hat am Samstag gegen Huesca sein zweites Tor im Dress von Real Madrid erzielt. 392 Tage nach seinem Debüt-Treffer.

Der Belgier, der erstmals in dieser Saison in der Startelf von Zinedine Zidane stand, brachte seine Mannschaft in der 40. Minute mit einem Traumtor aus knapp 30 Metern in die Erfolgsspur. Bemerkenswert: Der Nationalspieler feierte seinen Treffer kaum. Karim Benzema (45., 90.) und Fede Valverde (54.) stellten den 4:1-Sieg sicher.

Eden Hazard durfte eine Stunde auf dem Feld bleiben, dann wechselte Zidane seinen Superstar aus (für ihn kam Vinicius Junior), wohl um ihn für den Champions-League-Kracher gegen Inter Mailand zu schonen.