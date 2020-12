Real Madrid : Eden Hazard lässt sich nicht unterkriegen

Wie die MARCA berichtet, habe der 29-Jährige in den vergangenen Tagen mitgeteilt, dass er das Ruder rumreißen will. Nach auskurierter Muskelverletzung will Hazard das in ihn gesetzte Vertrauen zurückzahlen.

Zinedine Zidane und die Mannschaft stehen der Sporttageszeitung zufolge weiterhin hinter dem teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte (bisher: 115 Millionen Euro Ablöse, durch Boni kann die Ablösesumme auf 160 Mio. ansteigen).

Hazard hatte die vergangene Spielzeit aufgrund seines Verletzungspechs als "schlimmste Saison meiner Karriere" bezeichnet. Am Freitag gab es gute Nachrichten vom Belgier: Der Nationalspieler trainierte erstmals wieder mit seinen Mannschaftskollegen.