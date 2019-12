Bayern München hatte keine Chance auf eine Verpflichtung von Eden Hazard. Doch nicht aus finanziellen Gründen, sondern wegen Edens Verhältnis zu seinem Bruder Thorgan.

"Eden schloss das aus", verriet Rob Green in THE ATHLETIC auf das Interesse des FC Bayern am Mittelfeldspieler angesprochen.

"Er sagte: ‚Ich gehe nicht dorthin, weil mein Bruder Thorgan in Deutschland spielt. Es würde sich für ihn ändern – nur noch Eden Hazard und sein Bruder heißen.‘ Er meinte im Grunde genommen, dass sein Bruder dort als Thorgan Hazard bekannt sei und nicht nur als Eden Hazards Bruder bezeichnet wird."

Eden Hazard wollte damit aber keineswegs arrogant wirken, ergänzte der frühere Torhüter der Blues. Vielmehr sei es eine "großmütige Geste".