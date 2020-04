Nach seiner Verletzung : Eden Hazard wird bei Real Madrid sein volles Potenzial zeigen, sagt Juan Mata

In seiner ersten Saison bei Real Madrid hatte Eden Hazard schon einige Rückschläge hinnehmen müssen. Sein früherer Mitspieler Juan Mata ist sicher, dass der Offensivstar nach Kurierung seiner Blessuren endlich durchstartet.

Juan Mata geht der Überzeugung nach, dass Eden Hazard nach zahlreichen Unterbrechungen und etlichen Verletzungen endlich zeigen wird, warum Real Madrid vor Saisonstart 100 Millionen Euro in den Belgier investierte.

Der Spanier, der inzwischen in Diensten von Manchester United steht, erinnert sich an gemeinsame Einheiten zurück und macht deutlich, dass er wisse, "wie gut er sein kann". Hazard arbeitet dieser Tage nach einem Bruch des Wadenbeins im Homeoffice an seinem Comeback.

Mata studiert die Krankenakte seines früheren Teamkollegen: "Er hatte in Madrid viel Pech mit Verletzungen. Ich bin mir aber sicher, dass er sein wahres Niveau zeigen wird, wenn die Bedingungen dafür gegeben sind."

Aktuell kann niemand seriös bewerten, wann LaLiga und Co. den Spielbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie wieder aufnehmen werden. Die laufende Saison in den ersten beiden Ligen ist bis auf Weiteres ausgesetzt.