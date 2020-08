Champions League : Eder Militao will gegen ManCity ran - Sergio Ramos als Zusatz-Coach

Wenn Real Madrid im Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City das Ruder noch rumreißen will, wird Sergio Ramos fehlen. Eder will den Kapitän würdig ersetzen. Der Kapitän plant indes von der Tribüne aus einzugreifen.

Real Madrid hat das große Ziel von Zinedine Zidane erreicht. Die Königlichen wurden nach 2017 wieder Spanischer Meister. In der Champions League könnte Real nun den vierten Königsklassen-Triumph unter Zidane feiern.

Die Blancos müssen allerdings einen 1:2-Rückstand aus dem Achtelfinal-Hinspiel umdrehen. Dabei fehlt ausgerechnet Leitwolf und Abwehrchef Sergio Ramos.

Eder Milito will seinen Mannschaftskollegen würdig vertreten. Der 50-Mio-Mann: "Dieses Spiel ist eine großartige Gelegenheit, um zu zeigen, was ich kann und dass man sich in wichtigen Spielen auf mich verlassen kann. Ramos wird nicht spielen und ich werde alles geben, wenn ich aufgestellt werde."