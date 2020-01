Atletico Madrid belegt zwar den dritten Tabellenplatz in der Primera Division und liegt daher im Soll, doch die Offensive stottert. Kein Verein der oberen Tabellenregion hat so wenige Tore erzielt. Edinson Cavani (32) soll Abhilfe schaffen.

Diego Simeone hat demzufolge in Alvaro Morata nur noch einen Mittelstürmer zur Verfügung. Edinson Cavani muss also schnell funktionieren.

In der Offensive von Atletico Madrid hakt es derzeit noch. Mit Edinson Cavani soll ein erfahrener Torjäger Abhilfe schaffen.

Joao Felix wünscht sich Cristiano Ronaldo an seiner Seite

Dass er das kann, hat er bei seinen vorigen Stationen jedoch bewiesen: 198 Tore in 293 Spielen für Paris Saint-Germain, 104 Treffer in 138 Partien für den SSC Neapel und noch einmal 37 in 117 für Palermo. Wenn er spielt, trifft er auch oft.

Cavani gilt zudem als Führungsspieler, gibt sich mit Kinderkram nicht ab. Das hat er gezeigt, als Neymar kurz nach seinem Wechsel zu PSG die Rangordnung im Team umstellen wollte. Der Stürmer gab nicht klein bei.

Für Simeone wäre der 32-Jährige der perfekte Stürmer. Er hat eine starke Persönlichkeit und einen ebenso starken Abschluss vor dem Tor.

Paris verlangt für einen Winter-Wechsel allerdings mehr als 30 Millionen Euro für den Torjäger, Atletico will jedoch nicht so viel zahlen.

Der Wunsch des Spielers, für Simeone aufzulaufen, setzt die Franzosen aber unter Druck. Im Sommer würden sie leer ausgehen…

