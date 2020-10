Gespräche mit Boca : Edinson Cavani: Der Plan für die Zeit nach Manchester United

Edinson Cavani (33) hat offenbar bereits schon Vorstellungen davon, wie seine Zukunft nach seiner Zeit bei Manchester United aussieht. Diese dürfte in Südamerika liegen.

Edinson Cavani (33) heuerte am Deadline Day der Sommer-Transferperiode ablösefrei bei Manchester United an, unterschrieb bis 2021 mit der Option auf eine Vertragsverlängerung bis 2022.

Über Zahlen wurde bereits gesprochen. Details will Cavani aber nicht ausplaudern. "Es gibt einige Geheimnisse aus dem Gespräch mit Roman. Man muss ihn fragen, ob er sie verraten will", so der 33-Jährige.

Er konzentriere sich nun auf Manchester United, versichert Cavani: "Ich habe einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Ich möchte hier mein Bestes geben und fühle mich gut." Was danach komme, und ob er zu den Boca Juniors wechsle, "werden wir sehen. Es wäre aber sehr schön, eines Tages bei Boca spielen zu können."

Eins steht für den Vorzeigeprofi bereits jetzt fest: "Wenn ich nach Südamerika zurückkehre, dann nur wenn ich mich noch gut fühle und etwas bewirken kann. Ich spiele jetzt die zwei Jahre und dann werden wir weitersehen."