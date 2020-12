Manchester United : Edinson Cavani enthüllt: "Juve hat mich oft angerufen"

Cavani lehnte wie schon in der Vergangenheit aber ab, was an seiner früheren Zeit beim verfeindeten SSC Neapel liegt, für den er von 2010 bis 2013 spielte.

Cavani begründet: "Ich konnte den Neapolitanern so etwas nicht antun. Wenn ich an Neapel denke, denke ich an Freude. Ich weiß, dass ich so viel für sie getan habe, und sie huldigen mir mit all dem weiterhin."

Nachdem sein auslaufender Vertrag bei Paris Saint-Germain nicht verlängert wurde, hatte sich Cavani erstmals in die Premier League verändert. Dort kommt er für United bisher auf zehn Pflichtspiele mit drei Toren.