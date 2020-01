Atletico Madrid, Chelsea und Co. - Die Top-Klubs streiten sich um Edinson Cavani. Doch wer hat die besten Karten im Poker um den uruguayischen Nationalstürmer?

Jüngst meldete Cheftrainer Frank Lampard vom FC Chelsea Interesse an seinem ehemaligen Gegenspieler an, doch die besten Karten hat offenbar Atletico Madrid.

Angesichts dieser Trefferquote ist es nicht verwunderlich, dass zahlreiche Top-Klubs um Cavani buhlen, zumal sein Vertrag am Saisonende ausläuft und er dann ablösefrei zu haben wäre.

"Er möchte den Verein innerhalb Europas wechseln", wird Cavanis Vater Luis in der Tageszeitung DALY MAIL zitiert.

"Simeone will ihn jetzt. Es gibt viele andere Vereine, aber wenn Sie einem Verein Ihr Wort geben, respektiert man das. Wenn er die Freigabe erhält und Atletico ihn immer noch will, wird er wahrscheinlich dort unterschreiben", so Luis Cavani weiter.

Edinson Cavani ist seit der Ankunft von Mauro Icardi im vergangenen Sommer und einer längeren Verletzung nur noch Mittelstürmer Nummer zwei bei Paris Saint-Germain.

