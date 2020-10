Ryan Giggs lobt: "Ein Weltstar" : Edinson Cavani wechselt zu Manchester United - Vereinslegende schwärmt

Donny van de Beek war bis heute der einzige Neuzugang von Manchester United. Nach dem verpatzten Saisonstart fädeln die Red Devils am Deadline Day wohl noch den ein oder anderen Transfer ein. Einer davon ist Edinson Cavani.

Den Meldungen zufolge war Cavani noch am Sonntag in England eingetroffen sein, um dort die medizinischen Untersuchungen zu absolvieren. Sind die letzten Details geklärt, soll der Stürmer einen Vertrag über zwei Jahre erhalten.

Mit nur drei Punkten aus den ersten drei Spielen verpatzte United den Start in die neue Saison. Am Sonntagabend blamierten sich Ole Gunnar Solskjaer und Co. im eigenen Stadion mit 1:6 gegen Tottenham Hotspur.

Cavani könnte nach der Länderspielpause gleich in der Startelf aufgeboten werden. Die etatmäßige Nummer 1 im Angriff, Anthony Martial, hatte sich gegen die Spurs eine Rote Karte eingehandelt und wird mehrere Spiele fehlen.

"Ein Weltstar" – United-Legende Ryan Giggs lobt Edinson Cavani

Die bevorstehende Ankunft von Edinson Cavani sorgt für Zustimmung bei Ryan Giggs. "Es versteht sich von selbst, dass er ein Weltstar ist", sagte die Vereinslegende der Red Devils laut den MANCHESTER EVENING NEWS auf einer Pressekonferenz.