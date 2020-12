Chelsea : Edouard Mendy schon Weltklasse? Ex-Chelsea-Keeper widerspricht Manuel Neuer

Vor Kurzem schwärmte Manuell Neuer im Gespräch mit der L'EQUIPE in höchsten Tönen von Edouard Mendy, den er als einer von vielen Weltklasse-Torhüter bezeichnete. Im Dunstkreis des FC Chelsea ist aber nicht jeder einverstanden mit Neuers Einschätzung.

"Sein Aufstieg war so schnell, dass es für ihn fast unmöglich war, sein Spiel so schnell zu entwickeln, dass er als Weltklasse bezeichnet werden kann", sagt Rob Green bei STADIUM ASTRO. Der einstige Chelsea-Torhüter (2018/19) verweist außerdem auf Mendys Vereinslosigkeit.

"Vor fünf Jahren stand er in Frankreich in der Schlange, um sein Arbeitslosengeld abzuholen, weil er keinen Verein und keinen Job hatte und nirgendwo hin konnte", erinnert Green. Über die zweite Mannschaft von Olympique Marseille wechselte Mendy zu Stade Rennes und in diesem Sommer in den blauen Bezirk Londons.